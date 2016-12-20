Ярославль, 20 декабря, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов высказал претензии в адрес руководства регионального фонда капремонта. Критика прозвучала в рамках комментария по поводу отзыва законопроекта, предусматривающего увеличение платы за капитальный ремонт домов, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона внес на рассмотрение Ярославской областной думы законопроект, предусматривающий приведение региональных стандартов в соответствие с ранее установленным размером платы за капремонт и фактически повышающий эту плату с 6,37 до 7 рублей. Депутаты отказались рассматривать этот документ, и 20 декабря он был отозван. Дмитрий Миронов при этом пояснил, что в данный момент поднимать плату за капремонт преждевременно. Сначала необходимо навести порядок в самом фонде капитального ремонта.

«В ходе анализа деятельности фонда мы выявили ряд фактов, свидетельствующих о его неэффективной работе. Тут и дебиторская задолженность, и неосвоенные средства, которые из года в год, из рук в руки переходили от одного директора фонда к другому. И приняли решение о том, что на данный момент преждевременно поднимать плату за капитальный ремонт», — отметил Дмитрий Миронов.

По мнению врио губернатора, особого внимания требует вопрос неосвоения средств граждан.

«Это вообще предмет отдельного разговора с отдельными чиновниками. Люди платят сотни миллионов рублей, чтобы отремонтировать свои дома. Годами ждут этого ремонта, а нерадивые менеджеры от ЖКХ преспокойно сидят на этих деньгах, как собаки на сене, — сказал Дмитрий Миронов.