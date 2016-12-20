Мурманск, 20 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум.



Citymurmansk.ru Дмитрий Филиппов

В Мурманске на заседании совета депутатов был избран новый глава муниципального образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, им стал депутат Дмитрий Филиппов.

«Кандидатуру Дмитрия Дмитриевича на пост мэра Мурманска поддержало местное отделение партии «Единая Россия» на конференции, которая состоялась накануне, — прокомментировали в пресс-службе администрации Мурманска. — Депутаты горсовета выразили своё мнение путём тайного голосования, по результатам которого 25 голосов было отдано за предложенного кандидата, один — против».

Как сообщили в пресс-службе, после своего избрания Дмитрий Филиппов отметил, что приоритетным направлением его деятельности будет продолжение масштабной работы по созданию комфортных и безопасных условий жизни в Заполярной столице.

Напомним, до Филиппова кресло мэра занимал Алексей Веллер. Как сообщало ИА REGNUM, минувшей осенью политик стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.