Москва, 20 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Члены Совфеда в отличие от Госдумы намерены отметить Новый год и скинулись по 4 тыс. рублей на празднование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

melomary22 Новогодний фуршет

«Это будет скромный дружеский фуршет: мы заканчиваем пленарное заседание, после этого у нас будет концерт — «Хор Турецкого» решил сделать нам такой подарок, а после этого — очень короткий дружеский фуршет», — рассказала Матвиенко.

По ее словам, сенаторы сдали на корпоратив «определенную сумму — по 4 тыс. рублей».

Вместе с тем новый спикер Госдумы Вячеслав Володин и Совет Думы приняли решение не проводить корпоратив в зале пленарных заседаний. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин ввел традицию встречать Новый год «капустником», подготовленным силами парламентариев. Депутаты «скидывались» на праздник — по 5 тыс. рублей.