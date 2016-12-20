Ярославль, 20 декабря, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Фотохудожники из Ярославля Илья Бесхлебный и Павел Белугин стали победителями в номинациях международного конкурса «Best of Russia. Лучшие фотографии России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оргкомитете конкурса.

Илья Бесхлебный «Троица»

«Я победил в номинации «Архитектура», представив фотографию «Троица». Она была сделана в сильнейший снегопад 16 февраля 2016 года, поэтому так необычно выглядит. Павел Белугин выиграл со своей фотографией в номинации «Стиль». В принципе, хотя это международный конкурс, но участвовать в нем может любой человек. Бонус в том, что в феврале-марте 2017 года наши работы будут выставлены в известной галерее «Винзавод», а потом выставка поедет по крупным городам России», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Бесхлебный.

Илья также поделился своими планами: весной он хочет организовать свою первую профессиональную выставку в Ярославле и сейчас решается вопрос с площадкой для ее проведения.