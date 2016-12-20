Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославской области градозащитники обратились к Президенту РФ с просьбой предотвратить застройку охранной территории национального парка «Плещеево озеро» близ Переславля-Залесского. Почти 40 га охранной территории предназначено под жилую застройку, но Минприроды молчит, рассказала корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя переславского отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Елена Шадунц.

Антон Голицын ИА REGNUM Вид на Никитский монастырь с Александровой горы

Строительство предполагается вести на исторических землях вблизи Никитской Слободы. Специально для этого в марте 2016 года Собрание представителей Переславского района приняло соответствующие изменения в Генплан Пригородного сельского поселения, включив территорию от северо-западной границы Никитской слободы до реки Слуда в земли поселений.

«Рассматриваемая территория земельных участков, вошедших в черту Никитской слободы, находится в уникальном месте, вблизи от объекта культурного наследия федерального значения — ансамбля Никитского монастыря, главного охраняемого объекта Национального парка — Плещеева озера, памятников археологии федерального значения — земляных валов у села Городище, курганных могильников, Александровой горы и других объектов истории и археологии. Когда-то, в недалеком прошлом, там был былинный русский ландшафт, в котором жили и меряне, и славяне, и жители Переяславля-Суздальского. От церкви к церкви взглядом можно дотянуться. Веками здесь были поля. Проектом Охранных зон Переславля-Залесского 1978 года (корректировка 1988 г.) эти земли включены в зону охраняемого ландшафта», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Елена Шадунц.

Согласно проекту планировки застройщик — ООО «Переславский Посад» — намерен возвести на участке поселок из таунхаусов. Как пояснила Елена Шадунц, всего планируется построить 292 малоэтажных жилых дома, 179 индивидуальных жилых домов, детский сад, банно-прачечный комплекс, парковки почти на 1000 машино-мест и прочую инфраструктуру.

«Всё это подключается к сетям городского водопровода, который, как известно, запитан из главного объекта Национального Парка — Плещеева озера. Очистка стоков хозяйственно-бытовой канализации предполагается через индивидуальные очистные сооружения со сбросом непосредственно в приток озера реку Слуду, на которой расположен Святой Никитский источник. Что в итоге будет с визуальными связями, историко-культурным ландшафтом, памятниками археологии — похоже, мало кому интересно», — отмечает Елена Шадунц.

Проект застройки будет вынесен на публичные слушания, которые состоятся 26 декабря. Но, как подчеркивает Елена Шадунц, предварительно необходимо согласовать его с Минприроды. При этом, прежде всего Министерство природных ресурсов РФ должно утвердить последние изменения в Генплан. Однако отзыва на направленную в ведомство документацию в установленный срок не поступило.

Елена Шадунц отметила, что, согласно действующему законодательству, отсутствие отрицательного ответа означает разрешение. Но будущее строительство нарушит и новые нормы Генплана.

В целом переславские историки и архитекторы резко раскритиковали проект застройки. Сейчас защитники исторического наследия пытаются «достучаться» до федеральной власти в надежде спасти земли национального парка. Буквально вчера Елена Шадунц написала обращение в приемную Президента РФ.

По мнению Шадунц, чиновников, допустивших всю эту ситуацию, следует отдать под суд: кого за халатность, кого за коррупцию. Впрочем, прецедент в Переславле уже есть: мэр города Денис Кошурников находится в СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Как уже сообщало ИА REGNUM, поводом для уголовного преследования Кошурникова стало разрешение на строительство завода «НТ-фарма» на территории нацпарка «Плещеево озеро».