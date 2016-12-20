Рига, 20 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Недоверие между обществом и политиками растет, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает LETA.

txd Флаг Латвии

Так, отвечая на вопрос, не потеряли ли политики доверие общества из-за последних событий, особенно связанных с изменениями в налоговом законодательстве, Вейонис ответил, что «сложно потерять то, чего нет, и пропасть между обществом и парламентом, обществом и правительством только расширяется».

Президент сообщил, что для того, чтобы не увеличить этот разрыв еще больше, самое важное сейчас — устранить ранее допущенные ошибки в налоговом регулировании и добиться, чтобы поправки вовремя вступили в силу. Также Вейонис считает, что премьер-министр Латвии Марис Кучинскис должен проанализировать, кто виноват в сложившейся ситуации: «Под каждой ошибкой всегда есть конкретное имя, фамилия. Принятые правительством и Сеймом решения, еще раз подтверждают, что не всегда депутаты полностью знакомятся со всеми предлагаемыми законодательными нормами, и голосование проходит по партийному принципу. Нужно увеличить ответственность политиков за каждое решение», — добавил Вейонис.

Напомним, 20 декабря Сейм в окончательном чтении рассмотрит поправки об увеличении налога с микропредприятий и отказе от минимальных социальных взносов. Это означает, что в последний момент придется изменить порядок уплаты налогов, который был утвержден в 2015 году и должен был вступить в силу с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре удовлетворены работой правительства были только 16% латвийцев, недовольны — 74%, остальные респонденты не смогли дать оценку работе правительства. Для сравнения: в сентябре работой правительства были довольны 20%, недовольны — 71% респондентов. Также снизился на 7 пунктов индекс оценки работы правительства. Так, в октябре 2016 года он составил — 42 по сравнению с — 35 в сентябре.

По данным опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank», 57% жителей Латвии недовольны тем, как расходуются бюджетные средства в 2016 году. Так, 13% опрошенных заявили, что крайне недовольны, а 44% указали, что в целом недовольны расходованием бюджетных средств. Очень довольны тем, как расходуются бюджетные средства, только 0,3% опрошенных, скорее довольны — 14%. В свою очередь 29% участников опроса не могли сформулировать свое мнение по этому вопросу.

Читайте также:

Большинство жителей Латвии недовольны расходованием бюджетных средств

Латвийская конфедерация работодателей недовольна работой правительства