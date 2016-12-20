Рязань, 20 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Рязанской области началась эпидемия гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 6,1%. В медицинских учреждениях введен карантин.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Зафиксировано три случая гриппа, однако тяжелобольных людей в стационарах больниц нет.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации губернатор Олег Ковалев дал поручение проверить все аптеки на наличие противовирусных и других необходимых для лечения ОРВИ лекарств. Кроме того, должна пройти проверка поликлиник, в результате которой власти надеются узнать, насколько больницы готовы к эпидемии.

«Всем учреждениям здравоохранения следует работать как в режиме ЧС», — заявил Олег Ковалев.

ИА REGNUM напоминает, что в ряде регионов ЦФО был зафиксирован «гонконгский» грипп. К примеру, во Владимирской области лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания, а в Брянской — шесть случаев. При этом ситуация в Рязани пока отличается в лучшую сторону. Опять же, во Владимирской области эпидемпорог превышен на 47,8%.