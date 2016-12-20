Москва, 20 декабря, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Самый северный метеорный поток Урсиды, видимый источник которого находится в созвездии Малой Медведицы, достигнет максимума в самую длинную ночь года — с 21 на 22 декабря. В связи с тем, что Луна в это время находится в фазе последней четверти, условия наблюдения за звездопадом будут благоприятными, сообщает 20 декабря пресс-служба московского планетария.

Brocken Inaglory Звездопад

Отмечается, что пик звездопада 22 декабря 2016 года придется на дневные часы, с 10 до 12 по московскому времени. В прошлом при наблюдении за Урсидами можно было увидеть до 90−120 метеоров в час, однако в последние годы поток стал менее активным — около 10 метеоров в час.

Активность потока Урсиды наблюдается ежегодно в период с 17 по 25 декабря, когда Земля проходит через рой мелких частиц, оставленных кометой Туттля. Комета, впервые замеченная в 1790 году французом Пьером Мешеном, была вновь открыта американцем Хорасом Туттлем в 1858 году. Небесное тело обращается вокруг Солнца за 13,6 лет — в следующий раз она приблизится к светилу в августе 2021 года.