Москва, 20 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Отношения России и Ирана отличает высокий уровень доверительного политического диалога, готовность координировать подходы по широкому кругу глобальных и региональных вопросов. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадным генералом Хоссейном Дехканом, сообщили в Минобороны РФ.

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«Росси выступает за долгосрочное и многоплановое российско-иранское сотрудничество в военной сфере», — сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что «регулярные контакты глав оборонных ведомств России и Ирана обеспечивают высокую степень взаимопонимания, эффективную координацию работы и продвижение совместных проектов в военной области».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит встреча в трехстороннем формате министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Хоссейном Дехканом и министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ышиком. Встреча посвящена обсуждению вопросов сирийского урегулирования.

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