Вашингтон, 20 декабря, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Киностудия Lionsgate представила новый трейлер продолжения боевика Чада Стахелски «Джон Уик». Главного героя вновь сыграет Киану Ривз, известный по роли Нео в знаменитой кинотрилогии «Матрица», ролик опубликован на канале студии в YouTube.

Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Стахелски, Дэвид Лейтч. 2014. США Киану Ривз

Бывшему киллеру Джону Уику вновь предстоит вернуться к преступному ремеслу и отправиться в Рим. Профессиональному убийце будет противостоять старый знакомый, который возглавит группу злодеев. Бывшего коллегу Уика сыграет Лоуренс Фишберн — Морфеус из «Матрицы». Также в съемках участвовали Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн и Иэн МакШейн. Премьера картины «Джон Уик-2» намечена на 9 февраля 2017 года.

Первый фильм вышел на экраны США осенью 2014 года и получил положительные отзывы. Он рассказывает о самом обычном, на первый взгляд, американце, который на самом деле является одним из лучших киллеров. Злоумышленник угоняет автомобиль Уика и убивает его собаку, а значит, бывший убийца вынужден мстить.