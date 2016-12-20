Рига, 20 декабря, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии в период с 12 по 18 декабря выявили 13 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, в том числе впервые в Морской волости, Сигулдского края, сообщает LETA.

Publicdomainpictures.net Свиньи

Ранее в Сигулдском крае АЧС была обнаруженва в Аллажской и Сигулдской волостях. Больше всего, четыре павших от АЧС кабана в этот период обнаружено в Смардской волости Энгурского края.

Таким образом, в целом, среди кабанов в 2016 году выявлено 1093 случая АЧС в 242 волостях 77 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале. Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях. На одной из ферм, из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи. ПВС проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути проникновения инфекции на ферму. Всего с 2014 года, в целях предотвращения распространения инфекции пришлось забить более 14 тысяч животных. Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.

Напомним, несмотря на выделенные средства для борьбы с распространением АЧС, а также введенные на латвийских фермах меры биобезопасности, распространение болезни среди популяции кабанов не удается остановить. Так, еженедельно инспекторы ПВС констатируют новые случаи падежа кабанов от АЧС. Также увеличивается площадь распространения болезни, инспекторы ПВС заявили, что АЧС стремительно приближается к Курземе (запад Латвии).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, африканская чума свиней в Восточной Европе может стать эндемической проблемой, если не будут найдены эффективные способы борьбы с ней, заявил на заседании комиссии Сейма Латвии по запросам гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис. В Латвии АЧС в популяции кабанов не исчезла и в ближайшее время, скорее всего, не исчезнет, добавил Балодис. Регистрируются все новые случаи заболевания на новых территориях, инфекция передается от животного к животному.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.