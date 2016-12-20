Рига, 20 декабря, 2016, 15:02 — ИА Регнум. 19 декабря в Латвию прибыли 15 беженцев из Сирии, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Как заявили в Управлении по делам гражданства и миграции (УГДМ), в Латвию прибыли четыре семьи, в том числе семеро несовершеннолетних. Среди беженцев — повар, рабочий, учитель музыки и бывший сотрудник муниципалитета. Все они размещены в центре временного содержания «Муцениеки».

Также в УГДМ сообщили о том, что принято решение предоставить убежище шестерым участникам европейской программы перемещения беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии УДГМ не спешит предоставлять беженцам официальный статус, так как большинство из прибывших в Латвию по программе ЕС, в итоге покидают страну.

Напомним, в марте 2016 года Управление по делам гражданства и миграции приняло решение отказать семье из Ирака в предоставлении убежища в Латвии. Однако беженцы подали в суд, который в декабре 2016 года принял решение в их пользу.

Стоит добавить, что на сегодняшний день, по данным УГДМ, в рамках программы перемещения беженцев Латвия уже приняла 169 человек. Статус беженца или альтернативный статус получили 69 из них.

Напомним также, в 2015 году Латвия взяла на себя обязательства по приему 531 мигранта в течение двух лет.

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