Ярославль, 20 декабря, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект о повышении платы за капитальный ремонт, внесенный в Ярославскую областную думу, отозван Правительством Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

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Роман Фомичев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что плата за капитальный ремонт в следующем году для жителей Ярославской области не повыситься, а Постановление Правительства региона о повышении платы будет отменено.

«Постановление Правительства приводит региональные нормативно-правовые акты в соответсвии с федеральным законодательством. Федералы повышают плату для компенсации инфляционных процессов, но вообще регион решает самостоятельно, сколько будут платить его жители. В этом году плату оставили на прежнем уровне, в том числе и потому, что есть риторика оппозиционных депутатов, что на счетах Фонда есть деньги. Да, эти деньги сохраняются на счетах, но они там не застряли, они лежат на депозитах под 8,5%, эти средства не сгорают, не обесцениваются. В связи с тем, что ряд запланированных работ физически не выполнены, доверие к системе капитального ремонта не вернулось, поэтому совершенно нецелесообразно повышать плату. 2017-й будет показательный для всей системы капитального ремонта, по его итогам будут приниматься решения о повышении суммы взноса на капремонт», — рассказал Роман Фомичев.