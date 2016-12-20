Симферополь, 20 декабря, 2016, 14:57 — ИА Регнум. При разработке логотипа Крыма и брендбука полуострова за 1 млн рублей дизайнеры брали фото в интернете, не связываясь с авторами фотографий и обрезая с фото авторский копирайт. Об этом на своей странице в «Живом Журнале» написал блогер и фотограф Сергей Анашкевич.

Страницы из брендбука Крыма, где использованы фотографии Сергея Анашкевича

«Фотографии для брендбука «Я.Крым. Точка притяжения» были попросту украдены! — сообщил Анашкевич. — Никто не обращался ни с запросом о покупке, ни с запросом на разрешение о публикации. Мало того, ни один автор фото, согласно требованиям Гражданского Кодекса РФ, не указан в данном брендбуке, который сопровождал разработанный логотип. Само собой, ни я, ни другие авторы фото знать не знали (а некоторые все так же не знают) о том, что использовались их фотографии».

По словам блогера, авторы брендбука Крыма связались с ним уже после презентации логотипа, после того, как начался скандал в интернете. Просили «войти в положение» и «ничего не предпринимать».

«Сегодня утром мне позвонил дизайнер. Объяснила, что был жуткий цейтнот, фото были найдены в интернете и им не было времени искать авторов снимков (хотя все мои фото имеют копирайты и связаться со мной проще простого). Далее прозвучала просьба ничего не предпринимать, войти в положение и присоединиться к благой цели популяризации Крыма», — рассказал Сергей Анашкевич.

В своём посте блогер приводит примеры страниц брендбука Крыма, где использованы его фотографии. При этом он замечает, что авторы не только использовали его фотографии без разрешения, но и попытались внести в них изменения без разрешения, а также неверно указали место съёмки: перепутали озеро Опук с озером Сасык-Сиваш.

«Здесь фотография: а) отзеркалена (хотя ГК РФ запрещает без согласия автора вносить изменения в его произведение); и б) вводит в заблуждение зрителя, так как указано, что это евпаторийская розовая соль. Фото же сделано на озере Опук в совершенно другой части Крыма, на востоке. И соль в озере Сасык-Сиваш около Евпатории не имеет розового цвета, она белая», — пишет автор фото.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Крыму представили логотип полуострова, а также брендбук к нему. В дальнейшем логотип будет использоваться для продвижения туристического бренда полуострова. Министерство курортов и туризма республики заплатило за разработку концепции логотипа 1 млн рублей. Пользователи соцсетей заметили в новом логотипе политический подтекст.

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