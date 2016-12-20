Москва, 20 декабря, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Минтранс РФ заявил, что Таджикистан пытается пересмотреть действующие договоренности по авиасообщению, сообщают «Вести».

Aeroprints.com Самолёт авиакомпании «Ямал»

Так российское ведомство ответило на отказ управления гражданской авиации Минтранса Таджикистана утвердить заявку российской авиакомпании «Ямал» для полетов из аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд.

В пресс-службе Минтранса также отметили, что таджикская сторона в нарушение пункта 2 не выдает разрешения на полеты. Таким действиям министерство выражает протест и требует от Таджикистана соблюдать взятые на себя обязательства.

Ранее Минтранс в споре с Таджикистаном подтвердил региональный статус аэропорта Жуковский, который Душанбе всегда относил к Москве и не согласовывал дополнительные квоты на полеты.