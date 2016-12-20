Москва, 20 декабря, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Сергей Светлаков и Иван Ургант представили зрителям пятую по счету картину из праздничной киносерии «Ёлки». Официальная премьера комедии назначена на 22 декабря, однако предпремьерный показ уже состоялся в Москве в новом торговом центре «Океания», сообщает 20 декабря «Комсомольская правда».«Это артхаусная лента, жесткая трагикомедия, вход разрешён только с 24-летней с судимостью», — пошутили Ургант и Светлаков. Перед гостями мероприятия выступил и режиссер картины Тимур Бекмамбетов, пообещавший зрителям «массу интересных вещей» в «Ёлках-5». Среди гостей мероприятия были Дмитрий Дибров, Екатерина Шпица, Мария Шукшина и другие. Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной фильм состоит из пяти новелл, действие которых происходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Сочи. В центре внимания окажется даже нефтедобывающая платформа в Баренцевом море. Главным героям предстоит бороться за любимых женщин и семейное счастье. Не последнюю роль в повествовании сыграют необычные персонажи — пингвины.

Цитата из к/ф «Ёлки 2». Реж. Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе. Россия. 2011 Ургант и Светлаков

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