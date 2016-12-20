Москва, 20 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в постепенном ослаблении и снятии санкций в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила на итоговой пресс-конференции 20 декабря. «Уверена, что (санкции) в следующем году будут ослабляться и сниматься», — заявила Матвиенко.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

По ее словам, российская экономика смогла успешно преодолеть шок от санкционных ограничений, падения цен на нефть и девальвации рубля, стабильность финансовой и социальной сферы в России удалось благополучно сохранить.

В этой связи председатель Совета Федерации также подчеркнула, что «те прогнозные показатели, которые приняты, рост экономики на 1,5−2%, не соответствуют реальному потенциалу нашей страны».

Совфед примет участие в подготовке программы модернизации российской экономики совместно с Минэкономразвития и Центром стратегических разработок, напомнила она. «Очень надеемся, что вместе с вновь пришедшим министром экономики, Центром стратегических исследований, которым занимается Алексей Кудрин, в кратчайшее время предложим программу модернизации экономики, структурных реформ экономики», — отметила Матвиенко.