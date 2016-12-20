Вихоревка, Иркутская область, 20 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В городе Вихоревка Братского района начнет работу новая ресурсоснабжающая организация для эксплуатации котельной «Водогрейная». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 декабря, в правительстве Иркутской области.

Achgrad.ru Котельная

Эксплуатацию объекта теплоснабжения будет осуществлять по краткосрочному договору аренды дочерняя компания «Иркутскэнерго» до заключения нового концессионного соглашения, уточнил заместитель председателя правительства региона Руслан Болотов. По информации областных властей, предприятие «Тепловые сети», эксплуатировавшее до этого котельную, «не подготовило должным образом объект к отопительному сезону, а с наступлением холодов допустило ряд аварийных ситуаций на котельной, которые привели к тому, что в территории введен режим ЧС».

Также в Вихоревке изменится порядок расчетов. Сбор средств за отопление и водоснабжение на территории города будет осуществляться напрямую ресурсоснабжающей организацией по агентским договорам. Задолженность управляющих компаний Вихоревки перед ресурсоснабжающей организацией за потребленные коммунальные услуги составила 60 млн рублей.

По поручению заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, в Вихоревке с 25 декабря будет подготовлена к эксплуатации электрокотельная.

Напомним, Андрей Чибис ранее провел в Иркутской области региональное совещание по прохождению отопительного периода. По поручению главы Минстроя России Чибис посетил с инспекционной проверкой проблемные муниципалитеты. По итогам проверки он поручил властям Иркутской области «обратить особое внимание на работу коммунальных служб в новогодние праздники».

Как передают местные СМИ, Андрей Чибис был шокирован увиденным в Вихоревке. «Ситуация с отоплением и горячим водоснабжением в Вихоревке очень грустная. Через полтора месяца после того, как была поставлена задача стабилизировать подачу тепла, местные власти, эксплуатирующая компания и региональный министр ЖКХ путаются в датах и фактах, не знают (и не хотят знать!) в каком порядке и когда будут ремонтироваться котлы. После «очной ставки» с участием жителей, СМИ, прокуратуры, МЧС и экспертов картина для меня, в общем-то ясна. Отсутствие не то что системной работы, а даже элементарного планирования привело к закономерному результату: денег, выделяемых из бюджета, вполне хватило бы для качественного обслуживания и даже модернизации котлов и обеспечения стабильного теплоснабжения, но из-за нерациональных действий деньги пошли скорее во вред», — написал он на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Чибис сделал вывод, что «необходимо принимать и кадровые решения — если люди не справляются со своими обязанностями, занимаемый пост нужно покидать». В рамках двух уголовных дел будут установлены виновные в том, что в 21 веке замерзал целый город, отметил он.

Добавим, по данным областной диспетчерской службы, по состоянию на 20 декабря в Вихоревке при температуре наружного воздуха 21 градус в работе находятся три котла, запас угля — 1 860 тонн.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре в Вихоревке ввели режим ЧС из-за серьезных проблем с прохождением отопительного сезона. В облправительстве объяснили, что эксплуатирующая организация в течение длительного срока не могла стабилизировать работу угольной котельной «Водогрейная», от которой зависит теплоснабжение 40% многоквартирных домов населенного пункта. В итоге руководитель котельной «Водогрейная» был уволен, режим ЧС в Братском районе сняли утром 3 декабря.

По информации зампредседателя правительства региона Руслана Болотова, с 2010 года Вихоревка получила на ремонт и модернизацию котельной около 100 млн рублей.

Вихоревка — город в Братском районе Иркутской области. Население — около 21,5 тыс. человек.