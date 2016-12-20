Ульяновск, 20 декабря, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Система здравоохранения в Ульяновской области в 2016 году достигла высоких результатов. О том, какие изменения произошли в региональной медицине, в интервью ИА REGNUM рассказал глава областного министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Павел Дегтярь:

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— С какими результатами в сфере здравоохранения регион завершает 2016 год? В каких направлениях заметны самые серьезные положительные изменения?

— В Ульяновской области 2016 год был объявлен годом здравоохранения, и сейчас мы уже можем подвести первые итоги. За этот период нам удалось выполнить ряд задач, которые перед нами стояли. В частности — в сфере повышения качества первичного звена. В течение года был разработан стандарт работы детских и взрослых поликлиник. Мы опирались на мнение людей, которые получили в рамках краудсорсинговых проектов, реализованных в регионе.

Соответственно, на сегодня мы уже реализовывали три проекта по данному направлению. Это поликлиника на ул. Генерала Мельникова 20, где уже функционирует полноценная поликлиника городской детской клинической больницы, а также еще один филиал ДГКБ — дневной стационар «Улитка», который соответствует всем современным нормам оказания медицинской помощи детям. И все жители Ульяновска могут обращаться туда за медицинской помощью для детей.

Кроме того, на сегодня закончены ремонтные работы и приведены к соответствующему стандарту поликлиники на Карла Либкнехта, где выдержаны все стандарты оказания медицинской помощи взрослому населению.

Если говорить о стандарте, то это не просто ремонтные работы, не только стены. Это комфортные условия пребывания, это и подход к работе со стороны медработников, доброжелательное отношение к людям, отдельное картохранилище, для того, чтобы своевременно доставлять медицинскую документацию до каждого доктора, к которому обратился пациент.

Кроме того, в 2016 году мы начали реализацию проекта «Открытая реанимация» с учетом поручений президента РФ и федерального министра. На сегодня заканчиваются ремонтные работы в стационаре и приемном отделении городской детской поликлиники, в том числе созданы условия в детской реанимации для пребывания родителей, которые ухаживают, как правило, за тяжело больными детьми.

Аналогичную практику мы планируем распространять во всех наших стационарных подразделениях.

Понимая важность медицинской помощи больным с почечной недостаточностью, мы расширили количество центров, которые будут оказывать медицинскую помощь данной категории пациентов в районах области.

Так, был открыт центр в Новоспасском районе, который будет обслуживать жителей всего «южного куста» Ульяновской области, оказывать им диализную помощь. Второй центр — в Димитровграде. Он будет оказывать медицинскую помощь жителям города, а также тем, кто живет в Новомалыкинском и Мелекесского районах.

Также в 2016 году был открыт новый реабилитационный центр, который является структурным подразделением Областной детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева. Туда получили возможность обращаться дети, которые нуждаются в долечивании после тяжёлых процедур, таких как, например, химиотерапия.

Для обеспечения доступности медицинской помощи, губернатор принял знаковое решение, которое на сегодня реализовано — это обновление парка скорой медицинской помощи. Фактически в 2016 году мы получили 21 автомобиль за счет федерального бюджета и 29 автомобилей за счет регионального бюджета. Еще 4 автомобиля мы приобрели в рамках текущей деятельности по финансированию медицинских учреждений. То есть 54 новых автомобиля скорой медицинской помощи классов А, В и С мы приобрели в 2016 году. Это позволило нам говорить о том, что за последние 3 года в Ульяновской области на 80% был обновлен парк санитарного транспорта и автомобилей скорой медицинской помощи.

— На сегодняшний день одним из острых вопросов в России остается вопрос оказания медицинской помощи на селе?

— В 2016 году мы открыли первый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Эта практика продолжается, в уходящем году мы начали возведение еще 12 таких объектов. Это 10 ФАПов и два офиса общей врачебной практики, которые будут работать в сельской территории. Кроме того, был реализован проект по созданию межрайонного диагностического центра в Новоспасском районе. Помимо диализной службы, о которой я уже говорил, он включает в свой состав службу диагностики с возможностью проведения компьютерной томографии, маммографии для выявления заболеваний молочной железы, а также отделение офтальмологического профиля, которое позволило нам приблизить эту помощь для жителей всего «южного куста» и проводить эти операции непосредственно в Новоспасском.

Мы учли все потребности и состояние ФАПов. Наша задача привести все их в соответствие со стандартами современного лечения и диагностики на этапе первичного звена.

Кроме того, у нас ежегодно увеличивается бюджет сельского здравоохранения. В 2015 году он вырос более чем на 7%. Эта тенденция сохранилась и в 2016 году. В частности, более чем в 2 раза мы увеличили финансирование на капитальный и текущий ремонт. Это позволило провести ремонтные работы боле чем на 80 объектах сельского здравоохранения. В 2017 году эта работа будет продолжена. В наших планах строительство нового ФАПов и врачебной амбулатории в населенных пунктах Новоспасского, Барышского и Карсункского районов.

— Каким образом в Ульяновской области решается вопрос нехватки специалистов для сельских больниц?

— Кадры — это важный вопрос. Понимая, что нам сегодня необходимо привлекать именно молодых специалистов, в 2016 году нам удалось привлечь дополнительно 55 врачей в сельские территории. И хочу отметить, что это не только участковые врачи, это и узкие специалисты — акушеры-гинекологи, хирурги, стоматологи, анестезиологи, врачи ЛОР, фтизиатры, наркологи, неврологи. Только за последние 5 лет более 270 докторов приехали работать в сельские территории по программе «Земский доктор», что позволило нам обновить состав целого ряда лечебных учреждений.

Поскольку для региона важно не только привлечение врачей, но и укомплектованность ФАПов, в 2016 году по инициативе губернатора началась реализация программы «Земский фельдшер», в рамках которой молодые специалисты, приезжающие в сельские территории, получают региональную выплату в размере 500 тыс. рублей на приобретение жилья. В текущем году этим правом воспользовались уже 15 человек, они получили выплаты и работают на селе.

— В конце 2015 года губернатор Сергей Морозов поручил разработать стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2020 года. Планировалось, что каждый раздел региональной стратегии будет посвящен плану работы с различными группами населения, в том числе с трудящимся, молодежью, с женщинами репродуктивного возраста и лицами, ранее находящимися в местах лишения свободы. На каком этапе находится эта работа на сегодня? Что сделано в этом направлении за 2016 год?

— Принятие стратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции до 2020 года стало одним из приоритетов, которые нам обозначил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На сегодня в регионе разработана стратегия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Ульяновской области. На российском уровне она уже утверждена. Это произошло в октябре 2016 года. Она взята за основу региональной стратегии. Отрадно, что те предложения, которые звучали от нас во время разработки федеральной стратегии, были услышаны.

В частности, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова уже официально объявила, что исследование, тестирование на ВИЧ-инфекцию войдет в обязательную программу диспансеризации жителей в 2017 году.

Кроме того, наша стратегия ориентирована на решение основной концепции лечения ВИЧ-инфицированных пациентов — 90/90/90. Наша задача состоит в том, чтобы 90% людей, имеющих ВИЧ-статус знали о нем, 90% людей, которые знают об этом статусе, получали соответствующую терапию, и чтобы 90% людей, получающих эту терапию, имели положительную динамику лечения. Эти показатели достижимы при выполнении тех рекомендаций, которые дает на сегодняшний день Центр СПИД.

Также в 2016 году мы приступили к лечению пациентов с гепатитом C. Дорогостоящее лечение, курс стоит около 700 тыс. рублей. Этот курс дает реальный результат и позволяет в течении 3 месяцев вылечить пациента и вернуть его в социум, в трудоспособное население, нормально жить и работать. Первые 20 пациентов уже прошли лечение. В 2017 году эта программа расширена до 100 случаев. Эти пациенты будут получать лечение на базе ульяновской ЦГКБ. Мы планируем, что за несколько лет мы санируем пациентов с хроническими формами заболевания, и перейдем уже к лечению пациентов с острой патологией

— Что делается в регионе для сохранения здоровья старшего поколения?

— В 2016 году у нас был открыт уникальный центр сохранения здоровья таких людей — центр активного долголетия. Он позволяет нам не только лечить пациентов, но и оказывать необходимый объем социальных услуг, услуг по ресоциализации людей старшего поколения, вовлечения их в процесс трудоустройства и обучения новым профессиям, а также организация досуга. Это позволяет объединить людей, найти общие интересы, чтобы у пожилых не угасал интерес к жизни. Результаты уже видны по тем данным, которые получены с учетом роста показателей продолжительности жизни населения в регионе.

Еще одна важнейшая задача, которую поставил перед нами глава региона — сохранение женского здоровья. Первое, что необходимо на сегодня сделать — завершить строительство и ввести в эксплуатацию перинатальный центр в 2017 году. Также уже начались работы по строительству двух центров по сохранению здоровья женщин и детей в густонаселённых районах Ульяновска, которые будут оказывать как медицинскую, так и методическую помощь женщинам, детям, лечебным учреждениям. 2017 года объявлен в Ульяновской области годом сохранения репродуктивного здоровья, поэтому мы уверены, что это даст необходимый результат.

Мы видим, что, не смотря на сокращение числа женщин фертильного возраста, в регионе сохраняются высокие темпы увеличения рождаемости. Это, в первую очередь, осуществляется за счет пропаганды и стимулирования рождаемости. Появляются многодетные семьи, рождаются вторые, третьи и последующие дети. У нас подготовлен целый ряд мер социальной поддержки таких семей, и это уже дает свой результат.

— Уникальным не только для Ульяновской области, но и для всей России является проект по созданию в регионе федерального центра медицинской радиологии. На какой стадии на сегодня находится эта работа и когда центр сможет принять первых пациентов?

— По поручению главы региона на минувшей неделе мы встретились с руководством ФМБА и проговорили вопросы по запуску данного центра. Мы планируем, что уже в феврале 2017 года появится первый физический пучок в протонном центре, который позволит перейти к процедурам клинических испытаний. В 2018 году данные работы должны быть завершены. Мы рассчитываем, что к концу 2018 — началу 2019 года центр заработает на полную мощность. Сдаваться центр будет поэтапно. Часть помещений уже подготовлена — это лечебно-диагностический блок, идёт монтаж протонного центра. Такой уникальный объект позволит нам на территории региона оказывать помощь более чем 20 тыс. человек, проживающих в России.

Как регион мы готовим заявку для федерального центра по поводу оказания медицинской помощи не только по профилю онкологии, но и по профилям сердечно-сосудистой хирургии, травматологи и ортопедии, по другим направлениям, которые сегодня востребованы в регионе, по которым есть листы ожидания в федеральных учреждениях.

— Главный итог 2016 года в сфере развития здравоохранения в Ульяновской области в 2016 году, наиболее значимое событие, достижение?

— Говоря о 2016 годе, могу сказать, что его главным итогом в здравоохранении стал тот показатель, которого нам удалось добиться в части снижения смертности населения. В частности, нам удалось с начала года на 10% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

За счёт того, что в этом году мы запустили на полную мощность второй кардиоцентр в левобережной части города, нам удалось более чем на 20% снизить показатели смертности от острого инфаркта миокарда, от инсультов.

Мы видим, что также идет снижение от заболеваний органов дыхания, туберкулеза, наметилась тенденция по снижению смертности в классе новообразований, в классе внешних причин, в том числе от всех видов ДТП и несчастных случаев.

— Перспективы развития здравоохранения в Ульяновской области в 2017 году. Какие программы из уже действующих получат свое дальнейшее развитие? Какие появятся новые направления в развитии здравоохранения, например, новые государственные программы, разработанные на уровне региона?

— Если говорить о перспективах, которые сегодня стоят перед отраслью, то они определены программой развития здравоохранения, которая подразумевает реализацию мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья, как у женщин, так и у мужчин. Нам нужны здоровые родители, чтобы у них появлялись здоровые дети.

Втрое направление — сохранение здоровья людей старшего поколения. Мы планируем открыть более 30 кабинетов первичного звена геронтологического профиля. Третье — сохранение здоровья детей.

Мы продолжим программу по приведению в соответствие к стандарту поликлиник на территории региона. До конца 2016 года мы рассчитываем полностью решить этот вопрос по правобережной части города, в 2017 году приступим к этой работе в левобережной части Ульяновска и в районных больницах.

Кроме того, с 2017 года в Ульяновской области появится новое направление — «Земская медсестра». Это позволит нам стимулировать средний медицинский персонал не только фельдшеров, но и медсестер, которые захотят поехать работать в сельскую местность.

И наверно самый важный вопрос — это привлечение дополнительных кадров в отрасль. Мы сегодня уже реализуем ряд направлений по строительству жилья для медицинских работников.

Все меры по поддержке молодых специалистов будут продолжены. Основная наша задача на 2017 года — укомплектовать первичное звено с учётом того, что в 2017 году изменились правила выпуска молодых специалистов. Теперь все молодые специалисты, которые пройдут аккредитацию после 6 курса, получат профессиональный допуск к работе в первичном звене. Мы планируем, что эти ребята придут работать к нам и пополнят ряды медиков Ульяновской области.