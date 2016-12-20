Москва, 20 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. На страницах сервиса livejournal.com появилось сообщение о том, что в преддверии намеченных на конец декабря общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ), сайт «Массовки.ру», знаменитый тем, что зимой 2011−2012 гг. нанимал участников для митингов оранжевой оппозиции на Болотной площади и площади Сахарова в Москве, вновь ищет людей, теперь уже для участия в обсуждениях о градостроительном будущем столицы.

Скриншот записи из блога anna_nik0laeva На общественные слушания набирают платных хулиганов

Пользователь «Живого Журнала» под ником anna_nik0laeva разместила на своей странице в соцсети сообщение, в котором высказала предположение о том, что предстоящие 22 декабря публичные слушания пугают руководство Москвы.

Скриншот записи из блога anna_nik0laeva На общественные слушания набирают платных хулиганов

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«Публичные слушания 22 декабря пугают московских чиновников. Общественным советникам дана команда приезжать к 17.00. Печально знаменитый сайт «Массовки.ру» выдает объявления о наборе платных хулиганов. Требуются крикливые люди, чтобы за 500 рублей затыкать рот выступающим жителям и гражданским активистам. Проект правил землепользования и застройки, которым собираются узаконить земельный передел и точечную застройку, пройдут во всех округах Москвы 22 декабря в 19.00. Никого не должна смущать надпись «не конфликтные слушания». Массовку, свистящую, орущую и затыкающую рот людям, набирают специально для того, чтобы свистом и шумом заглушать вопросы о незаконности новых ПЗЗ», — говорится на странице anna_nik0laeva.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с вступлением в силу новых градостроительных планов городских властей, москвичей ждут серьезные и неприятные сюрпризы по части освоения городских пространств. Так, на прошедшем 13 декабря заседании круглого стола в Мосгордуме, депутат Елена Шувалова призналась, как ей удалось выяснить, не все градостроительные планы властей отражены в ПЗЗ.

«При всем этом я уже не говорю о том, что каким-то произвольным образом на картах выделены некие синенькие области, которые оказались градостроительными планами земельных участков (ГПЗУ), но есть и не выделенные области, которые также являются ГПЗУ. Когда я стала в этом разбираться, мне проговорились, что если бы были выделены все ГПЗУ, то получилась бы сплошная карта одних ГПЗУ, которая напугала бы москвичей», — пояснила депутат.

Кроме того, уже побывавшие на экспозициях по ПЗЗ москвичи с возмущением пишут в соцсетях, что с удивлением увидели в планах, казалось бы давно отмененные спорные проекты точечной застройки.

Подробности читайте здесь: Московские власти утаивают от горожан свои градостроительные планы?