Москва, 20 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования федеральному президенту Германии Йоахиму Гауку и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей на рождественской ярмарке в Берлине.

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«Преступление, совершённое против мирных граждан, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — отметил Путин в телеграмме соболезнования. Как передает пресс-служба российского лидера, он передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук злоумышленника.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.