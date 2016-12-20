Ульяновск, 20 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. С 2017 года в Ульяновской области стартует новая кадровая программа «Земская медсестра». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом заявил губернатор Сергей Морозов на пленарном заседания форума медицинских работников «За лучшие традиции ульяновского здравоохранения».

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По его словам, развитие сельских территорий, в том числе повышение уровня медобслуживания, будет являться приоритетом в работе областного правительства на ближайшие пять лет: «У нас разработана единая концепция сельского здравоохранения до 2020 года, которая предусматривает проведение ремонта во всех районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Мы продолжим обновление санитарного автотранспорта, намерены приобрести мобильные медицинские комплексы и новое оборудование».

«Особое внимание по-прежнему будет уделяться и поддержке медработников. Мы не только продолжим реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые уже дают свои положительные плоды по снижению кадрового дефицита, но и запустим с 2017 года новый проект «Земская медицинская сестра», — заявил Морозов.

В соответствии с новой программой с 2017 года сельские медицинские работники среднего звена в возрасте до 50 лет, которые работают в фельдшерско-акушерских пунктах, будут получать компенсационные выплаты из регионального бюджета в размере 500 тыс. рублей на приобретение жилья. После этого специалист должен отработать на селе не менее пяти лет.

Это уже третий проект по поддержке сельских медицинских работников Ульяновской области. С 2011 года регион участвует в федеральной программе «Земский доктор», с 2016 года по инициативе губернатора запущена программа «Земский фельдшер».

«С начала года в сельские больницы трудоустроилось 55 земских докторов. Сельские больницы пополнились не только терапевтами и педиатрами, но и докторами по узким направлениям, в том числе по хирургии, эндокринологии, неонатологии, неврологии, рентгенологии, анестезиологии-реаниматологии, дерматовенерологии, офтальмологии. За пять лет действия федеральной программы мы привлекли в сельские больницы более 270 врачей. По программе «Земский фельдшер» трудоустроилось 15 специалистов среднего звена, в том числе в Павловский, Мелекесский, Инзенский, Николаевский, Карсунский районы», — пояснил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Павел Дегтярь.

Как сообщало, в 2017 году на развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения из областного бюджета направят свыше 92 миллионов рублей. Это на 12,7% превышает сумму ассигнований 2016 года.

«Я — врач-хирург, переехала из Мордовии в Ульяновскую область ради программы «Земский доктор». Не во всех регионах есть такие хорошие подъемные для молодых специалистов, у нас хороший коллектив, за мной закрепили наставника. Планирую направить полученные средства на улучшение жилищных условий», — рассказала участница программы «Земский доктор» Сурской районной больницы Оксана Малахова.