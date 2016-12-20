Пекин, 20 декабря, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор китайской провинции Шаньси Ду Санксуэ (Du Shanxue) приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, сообщает 20 декабря Reuters.

Pixabay.com В тюрьме

Суд установил, что Санксуэ злоупотреблял своим положением и брал взятки в период между 2003 и 2013 годом, общая сумма взяток составила $11 млн 520 тыс. Следствие против бывшего вице-губернатора провинции Шаньси началось в 2014 году.

Напомним, в прошлом году вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай сказал, что ситуация с коррупцией в провинции Шаньси напоминает рак.

После своего прихода к власти в конце 2012 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин начал компанию против коррупции, заявив, что коррупция может поставить под угрозу власть коммунистической партии.