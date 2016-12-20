Ульяновск, 20 декабря, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области начала действовать «гаражная амнистия». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, первый пакет документов на оформление земли в собственность по упрощенной схеме был сдан 15 декабря.

Nelsonspb Гаражи

Закон о «гаражной амнистии» в Ульяновской области, разработанный по поручению губернатора Сергея Морозова, предоставил право членам гаражных кооперативов бесплатно оформить в собственность земельные участки под гаражами.

«Проблема оформления земли ГСК зрела давно. Мы надеемся ее снять с повестки дня благодаря принятому закону, над которым мы работали почти год, совместно с собственниками. И я рад отметить, что Ульяновская область первой из субъектов Российской Федерации начала работу в этом направлении. Надеюсь, многие регионы воспользуются нашим опытом, и займутся его внедрением на своих территориях», — подчеркнул Морозов.

По данным регионального Департамента государственного имущества и земельных отношений, на территории Ульяновской области более 630 гаражно-строительных кооперативов. Из них порядка 50% не могут оформить землю, т.к. ГСК были построены на ведомственных участках, часто без предоставления правоустанавливающих документов.

После проведенной в 2014—2015 годах сплошной инвентаризации земель Ульяновской области только на территории города зафиксировано 535 гаражно-строительных кооперативов, 55% участников которых не оформляли земли в собственность.

Как отметил директор департамента имущества Ульяновской области Сергей Мишин, на данный момент в муниципалитетах проходят кадастровые работы: «Мы имеем около двухсот ГСК, которые сейчас ставят на учет землю. Следующий шаг в оформлении участков в собственность — подготовка общего заявления от всех членов ГСК, кадастрового паспорта, документа, подтверждающего, что данный ГСК построен в соответствии со всеми градостроительными регламентами. После этого мы рассматриваем заявки и предоставляем земельные участки бесплатно. Первые такие заявки уже поступили в департамент. Мы планируем, что в следующем году не менее 50% всех ГСК будут оформлены».

Первым подал документы кооператив «Мотор». Его председатель Александр Горбунов сообщил, что владельцы гаражей ожидают, что земля будет в их собственности в начале 2017 года. Практически все владельцы единогласно высказались за оформление земли по упрощенной схеме.

«У собственников гаражных кооперативов появилась возможность выкупить землю без бумажной и административной волокиты. И мы очень благодарны руководству Ульяновской области за такую уникальную возможность», — сказал Горбунов.