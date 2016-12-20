Ярославль, 20 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в Ярославской областной думе не поддержала во втором чтении проект закона о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения на уровень региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Яроблдуме.

Водоканал

«За» проголосовали лишь 12 человек, еще 9 воздержались, при том что для принятия консолидированного решения необходимо было 19 голосов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство региона заявило о намерении забрать полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения у местных властей, объединить водоканалы области и привлечь концессионера для реконструкции мощностей. Итоговая заявленная цель — сделать чистой Волгу, так как большое количество стоков в области попадает в реки неочищенными или очищенными недостаточно.

«Лично я голосовал за этот проект, потому что знаю ситуацию у нас в Ростове и поселке Семибратово, от которых я избран. Там для того, чтобы в ближайшее время мои избиратели продолжили получать воду и не потонули в испражнениях, необходимо 1,5 млрд рублей. Что бы ни было дальше, хуже уже не будет. Федеральный бюджет тратит сотни миллионов рублей на очистку озера Неро, а в этом время 40% ростовцев не имеют канализации, и все стоки текут в канавы, а в итоге в само озеро. У депутатов возникло много вопросов, представительные органы местного самоуправления также задают вопросы. Слишком много неясностей. Правительство пообещало подготовить дорожную карту и просит пока не вести разговор о передаче имущества, а говорить только о полномочиях. Действительно, вопрос о передаче имущества сложный. В Ростове водоканал находится в процедуре банкротства и власть даже не может вложить средства в ремонт труб, так как эти средства сразу попадут в конкурсную массу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

Вопрос о передаче полномочий будет рассмотрен на заседании думы 23 декабря.