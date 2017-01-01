Москва, 1 января, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Условия деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов) серьезно ужесточаются, сообщает ИА REGNUM. Закон вступил в силу в полном объеме 1 января 2017 года. Он касается только просроченной задолженности распространяется только на должников-физлиц.

beaumo3 Коллектор банка

Уставной капитал коллекторского агентства должен составлять не меньше 10 млн рублей. Коллекторское агентство обязано заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику. Также коллекторское агентство должно быть включено в реестр. Сотрудниками коллекторских агентств не смогут стать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также против личности и государства.

Общение коллектора с должником ограничено личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещено общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. Не допускается применение физической силы коллекторами, а также угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение.

Жестко регламентирован порядок общения коллекторов не только с должником, но и «третьими лицами» — к таковым по закону относятся родственники, члены семьи должника, иные проживающие с ним лица, а также соседи. При этом коллекторы должны будут получить письменное согласие на взаимодействие с ними как у должника, так и у каждого из третьих лиц, в том числе — согласие на обработку персональных данных. Должник и его родственники будут иметь право отозвать свое согласие в любой момент.

Коллекторам запрещено взаимодействовать с недееспособными лицами, а также с гражданами, находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы и несовершеннолетними. Взыскание просроченной задолженности недопустимо в случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации его долгов. Заемщик может прекратить такие взаимоотношения через 4 месяца после возникновения просроченной задолженности. Причем переуступка долга другому лицу на данный срок не повлияет, то есть отсчет будет по-прежнему идти с первоначального момента возникновения задолженности.

В случае, если кредитор обращается в суд, с момента вступления в силу решения суда отсчитывается 2 месяца, в течение которых возможно продление взаимоотношений между профессиональным взыскателем или кредитором, с одной стороны, и заемщиком — с другой. Если должник через 2 месяца откажется от взаимоотношений с кредитором и взыскателем, то долг будет истребовать служба судебных приставов.

Максимальные штрафы за нарушение закона для юрлиц — 2 млн рублей, для должностных лиц максимальный штраф 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для физлиц максимальный штраф составит 500 тыс. рублей.