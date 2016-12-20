Калуга, 20 декабря, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Меморандум о намерениях совместной реализации инвестиционного проекта по размещению в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области предприятия по производству мобильных помещений контейнерного типа заключен сегодня, 20 декабря, в Калуге между правительством области и немецкой компанией «ЭЛА Контейнер ГМБХ». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор компании Гюнтер Карл Альберс.

Admoblkaluga.ru Подписание меморандума о намерениях

Продукция немецкой компании — здания на базе блок-контейнеров площадью до 20 тысяч квадратных метров. В них можно размещать офисы, отделения банков, склады, мастерские. Их также используют для временного проживания, организации медицинских кабинетов и стационаров, детских садов, образовательных центров. При этом эксплуатация данной продукции возможна в любых климатических условиях.

По информации инвестора, вложения в реализацию проекта в Калужской области составят порядка 6 млн евро, завершить строительство предприятия намечено в конце 2017 года. Производство планируется в объеме двух тысяч контейнеровв год.

По мнению главы калужского региона Анатолия Артамонова, продукция нового завода будет пользоваться спросом в России, прежде всего, у компаний, занимающихся строительством, геологоразведкой и добычей полезных ископаемых. «В нашем регионе мы могли бы размещать такие блок-контейнеры в малонаселенных местах», — заметил глава области. По его словам, эти помещения вполне подходят для медицинских пунктов, детских садов, гостиниц и офисов.

Напомним, в калужском индустриальном парке «Ворсино» размещено 39 инвестиционных проектов, 19 предприятий уже работают. В 2016 году создан международный логистический коридор «Калуга-Далянь». Железнодорожный маршрут связал европейскую часть России с Китаем и Южной Кореей. Проект «Новый шелковый путь» позволяет значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить сроки доставки грузов. Поезд курсирует между железнодорожной станцией «Ворсино» и китайским портом Далянь. Идет работа над продолжением данного маршрута через Брест в Роттердам и Люксембург.