Санкт-Петербург, 20 декабря, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге госпитализирован оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко на своей странице в соцсети Facebook.

Ivanaivanova Дмитрий Хворостовский

«В понедельник, 19 декабря, от продюсера Дмитрия пришло сообщение, что певец сильно простудился и в настоящее время госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом «пневмония», — написала она.

При этом Мироненко добавила, что концерт Хворостовского в Красноярске, ранее запланированный на 22 декабря, перенесен на февраль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль мозга. После курса лечения артист продолжил выступления на мировых площадках.