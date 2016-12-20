Москва, 20 декабря, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Для усиления парламентского контроля Госдума и правительство примут поправки в свои регламенты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

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В соответствии с поправками в регламенты, «законопроекты, которые касаются установления или изменения форм социальной поддержки граждан или изменений в бюджет, те законопроекты, которые требуют издания подзаконных актов правительства, будут рассматриваться в определенном порядке», пояснил парламентарий.

Так, к третьему чтению в Госдуму будет вноситься информация правительства о подготовке соответствующих подзаконных актов, об их основном содержании и сроке принятия этих актов. «В том случае, если закон имеет отложенную дату введения, то в постановлении Госдумы о принятии данного закона в третьем чтении будет устанавливаться срок, в который правительство должно будет внести в Госдуму отчет о подготовке соответствующих подзаконных актов», — рассказал депутат.

Ранее группа депутатов во главе вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») внесла законопроект, согласно которому правительство будет представлять проекты нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены рассматриваемым проектом федерального закона, при обсуждении законопроекта в третьем чтении.