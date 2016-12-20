Москва, 20 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Диалог между Россией и Японией по вопросу взаимодействия на Курильских островах будет продолжен. В будущем году по этой теме ожидаются новые контакты президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 20 декабря.

En.kremlin.ru Синдзо Абэ

Песков, комментируя сообщения о намерении Абэ посетить Россию в начале будущего года, уточнил, что диалог по южным Курилам будет продолжен — так условились в ходе недавней встречи Путин и Абэ.

«Поэтому мы ожидаем в следующем году новых контактов между Путиным и Абэ», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении Абэ в скором времени посетить Россию стало известно 20 декабря. «Я хочу использовать удобный момент для улучшения отношений», — сказал Абэ.

Напомним, Путин совершил официальный двухдневный визит в Японию с 14 по 16 декабря. Это первый его визит в эту страну за последние 11 лет. Находясь в Токио, Путин пригласил Абэ приехать в Россию в любое время.