Москва, 20 декабря, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent не смогли закрепиться выше 55 долларов за баррель — увеличению цен на нефть мешает повышение прогноза по добыче в США, а также рост индекса доллара. При этом остаётся вероятность сохранения диапазона цен в 53−57 долларов за баррель до конца 2016 года, отметил аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

ИА REGNUM Доллар

«На нефтяном рынке идея сокращения добычи пока отыграна. Поэтому котировки не спешат повторять новые максимумы. Кроме того, наметилось явное оживление в стане американских сланцевиков, постоянное увеличение буровой активности повышает прогноз добычи нефти в США до 9,2 млн баррелей в сутки в 2017 году. Это на 0,7 млн баррелей больше, чем минимум 2016 года, и во многом компенсирует снижение в ОПЕК+ почти на 1,8 млн баррелей», — отмечает он.

Нефть — рисковый финансовый актив с обратной зависимостью от процентных ставок для инвестиций и от курса доллара, а сейчас и то, и другое проявляют тенденцию к росту после решений ФРС об ужесточении денежной политики, указывает эксперт. «Более того, наметившаяся коррекция доллара вниз была прервана новыми комментариями главы ФРС Джанет Йеллен о позитиве на рынке труда. чрезвычайно «ястребиные» в последнее время позиции руководства Федрезерва вновь взметнули вверх индекс доллара. Поддержку ему оказало и голосование выборщиков, подтвердившее победу Трампа, и снижение йены по результатам заседания Банка Японии 20 декабря», — рассказывает эксперт.

Пара доллар/рубль также поддерживается декабрьским погашением внешних платежей, отмечает Гойхман. «Ее рост сдерживает, с другой стороны, налоговый период. В целом предполагаем более вероятным рост доллара к рублю до конца года к отметке 63 рубля за доллар. При этом нижней поддержкой выступает уровень 61−61,5 рублей за доллар», — поясняет аналитик.