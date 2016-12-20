Душанбе, 20 декабря, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками обезвредили в таджикской столице преступную группу, промышлявшую транспортировкой наркотиков. Кроме того, предотвращена попытка провезти более 200 кг гашиша из Афганистана в Россию. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает ИА «Азия-Плюс».

DEA Уничтожение гашиша

Как пояснил начальник пресс-центра антинаркотического ведомства Таджикистана Хушнуд Рахматуллоев, в преступную группу, которая занималась незаконной транспортировкой наркотических веществ из Афганистана в Таджикистан, страны Средней Азии и в Россию, входили афганские и таджикские подданные.

Отмечается, что в ходе операции в Душанбе был задержан автомобиль марки «Опель», которым управлял гражданин Афганистана, 30-летний житель Кабула Сидики Мухаммад Зирак. При обыске транспортного средства сотрудники Агентства обнаружили 208 кг гашиша в семи полиэтиленовых мешках.

«В результате принятых оперативно-розыскных мер, по подозрению в причастности к данному преступлению, был задержан соучастник афганского наркотранзитера — 48-летний житель столицы Тадджикистана Нурали Бобоев по прозвищу «Нури Карагоч». Предварительным расследованием установлено, что задержанный предоставил свой автомобиль гражданину Афганистана с целью транспортировки наркотических средств», — добавил Рахматуллоев.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование и предпринимаются меры по установлению и задержанию остальных участников преступной группы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, что через Таджикистан пролегает северный путь транспортировки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу. На таджикско-афганской границе регулярно происходят вооруженные столкновения таджикских пограничников с афганскими наркоконтрабандистами, после чего изымаются крупные партии различных наркотических веществ.