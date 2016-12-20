Москва, 20 декабря, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Москвичи обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от произвола городских властей. По мнению граждан, своими волюнтаристскими действиями чиновники нарушают конституцию страны, в результате чего ситуация в городе находится на грани социального взрыва. Под петицией размещенной на сайте «Change.org» к настоящему времени подписались более 16 тысяч человек, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Собянин

Инициаторы в своем обращении заявили: «Мы, жители города Москвы, представители инициативных групп граждан, общественных, политических организаций, муниципальные депутаты, депутаты Московской городской думы и депутаты Государственной думы считаем, что деятельность Правительства Москвы, касающаяся организации платных парковок и реализуемой политики в транспортной сфере, приводит к нарушению конституционных прав граждан и провоцирует рост социальной напряженности в обществе».

Активисты, несогласные с тем, как мэрия решает транспортную проблему мегаполиса, также разъяснили в чем, по их мнению, нарушены права граждан. Главная претензия к действиям правительства Москвы заключается в том, что «чиновники, поправ конституцию страны в части защиты социальных прав граждан, начали активно сокращать возможности для свободного передвижения по городу». Все сложнее становится припарковаться у школ, больниц, других социальных объектов, а расширение зон платной парковки делает проблемным само владение автомобилем в городе. Ситуацию накаляет и чиновничья неразбериха, из-за которой жители не могут получить резидентские разрешения на стоянки у своих домов.

В петиции отмечается: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Политика, проводимая Правительством Москвы в транспортной сфере, привела к росту социального расслоения в обществе и к тому, что большинство жителей Москвы оказались за бортом достойной жизни. Диалог по данному вопросу, между Правительством Москвы и жителями города, отсутствует, протесты игнорируются.

Департамент транспорта города Москвы проводит политику экономических санкций в отношении самых незащищенных, пенсионеров и малообеспеченных граждан, в том числе, семей с одним или двумя детьми, которые чудом сумели накопить средства и приобрести автомобиль.

Департамент транспорта города Москвы объявил о повышении стоимости часа парковки на 133 улицах города до 200 рублей в час, на некоторых улицах до 150 рублей и так далее. Кроме того, по информации из СМИ в конце 2016 года зона платной парковки расширится ещё на 200 улиц и появится уже в большинстве районов.

«Московские власти расчищают дороги исключительно для богатых и чиновников на служебных автомобилях, обычному москвичу теперь на парковках общего пользования места нет. При этом от московских властей жители не слышат ответов на вопрос, как быть с тем, что Москва уже перенаселена. Проблемы будут только усугубляться, в том числе и транспортные, а за градостроительные и административные ошибки властей предлагается платить обычным москвичам», — отмечается в обращении.

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В заключение граждане просят президента потребовать от мэра Москвы Сергея Собянина отменить решения правительства Москвы о расширении зоны платной парковки в городе Москве за пределы Бульварного кольца и пересмотреть правила организации платных парковок, тарифы, порядок оплаты, а также список улиц, входящих в зону платных парковок, принять изменения в законодательстве, которые введут запрет на организацию платных парковок в жилых зонах и сделают обязательным согласование организации платных парковок на улично-дорожной сети с жителями и проведение общественных слушаний или районных референдумов по данному вопросу. Также они считают необходимым в целом пересмотреть всю дорожно-транспортную политику городских властей, в том числе касающуюся развития внеуличных паркингов и общественного транспорта, и уволить с занимаемой должности главного оператора столь непопулярных мер руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичные чиновники не скрывают своей убежденности в том, что только оплата за каждый клочок земли, на котором можно приткнуть автомобиль, поможет избавить Москву от транспортных проблем. В очередной раз не далее, как 7 декабря 2016 года, об этом заявлял глава Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, зона платной парковки в Москве будет расширяться постоянно, и только так можно избавить город от пробок и снизить число ДТП.

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