Анкара, 20 декабря, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отменил рабочий визит на Украину, который должен был состояться 20−21 декабря. Об этом заявила РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Mohammad Hassanzadeh Мевлют Чавушоглу

По словам источника, турецкий министр перенес визит на более поздний срок из-за убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре.

«Из-за трагического события, произошедшего накануне в Анкаре, наш министр отменил свой запланированный на сегодня-завтра визит на Украину, — сказал источник. — Визит перенесен на более поздний срок. Когда он состоится, пока неизвестно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. в Анкаре на открытии фотовыставки был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Сотрудники турецких спецслужб чуть позже застрели злоумышленника, оказавшего сопротивление.

Читайте также: Песков рассказал, кому выгодно убийство посла РФ в Турции

Читайте также: Убитый посол Карлов налаживал диалог между сирийской оппозицией