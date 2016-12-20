Калининград, 20 декабря, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В резиденты Особой экономической зоны Калининградской области заявился российский переработчик льна из Вологодской области.

ИА REGNUM Лён

«Начальным этапом станет строительство льноперерабатывающего комплекса на территории региона, а также частичное выращивание льна, — сообщил на Совете по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области генеральный директор ООО «АПК «Вологодчина» Евгений Луканин. — Последующим, вторым, этапом станет наращивание мощностей как по выращиванию льна, так и по углубленной переработке лубяных культур».

Предприятие планирует вложить 1,5 млрд рублей в организацию глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции. При этом весь объём инвестиций в проект, включающий освоение посевных площадей и более глубокие формы переработки льняного волокна в конечную продукцию, составляют 5 млрд рублей.

На проектную мощность в 3 тыс. тонн готовой продукции в год планируется выйти в 2019—2020 годы. Ещё 5 тыс. тонн составят отходы — абсорбирующий наполнитель, также востребованный производителями бытовых товаров. Почти в полном объеме продукция предприятия будет направляться на экспорт.

«Первоначально инвестор рассматривал равные доли поставок на внутренний российский и внешний рынки. Но сейчас понимает, что, скорее всего, в внутри России продавать не будет, потому что большой интерес к нашему продукту у зарубежных покупателей. Уже готовы предварительные соглашения с японскими покупателями», — отметил технический партнёр проекта Данил Егоров.

По его словам, размещение производства в Калининградской области значительно упрощает логистику проекта.

«С точки зрения логистики Калининград очень интересен инвестору. Допустим, на свой проект в Вологде АПК «Вологодчина» вынуждена собирать сырье со всей России. Основные поставщики — это Татарстан, Смоленск, Тверь и, когда бывают накладки, Белоруссия. Получается плечо доставки примерно в полторы тысячи километров. А сюда — километров пятьсот», — отметил топ-менеджер.

В региональном министерстве экономики считают, что предложенный проект отвечает стратегическим приоритетам экономической политики региона и наиболее полно использует преимущества, которые предлагает инвестору Калининградская область.

«Проект реализуется в переработке, важной с точки зрения создания добавленной стоимости. В ближайшей перспективе инвестор готов заняться выращиванием льна, чтобы обеспечить сырьевую безопасность своего проекта. Следовательно, дополнительные инвестиции придут в сельское хозяйство», — прокомментировала проект глава областного министерства экономики Нинель Салагаева.