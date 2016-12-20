Москва, 20 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей будет задержана тем пенсионерам, кто получает пенсию в первые десять дней месяца. Они получат эти средства не вместе с декабрьской пенсией, а позже, после новогодних праздников. Об этом глава ПФР Антон Дроздов заявил в ходе расширенного заседания правления ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней», — пояснил Дроздов.

По его словам, ПФР просило организовать единовременные выплаты всем пенсионерам одновременно с пенсией, однако из-за нехватки средств казначейство предоставит необходимую сумму только в первый рабочий день 2017 года. Глава ПФР призвал к тому, чтобы все выплаты в 5 тыс. рублей были совершены до 28 января будущего года.

Он также дал поручение всем территориальным органам ПФР разъяснить ситуацию гражданам, чтобы по этому поводу «не было напряжения». Так, в отделениях «Почты России» должны появиться все необходимые объявления и плакаты, добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей. Эта сумма призвана стать заменой индексации пенсий, которая должна была состояться во втором полугодии 2016 года. Выплатить деньги должны территориальные органы Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета.

Ранее в правительстве заявили, что вторую (дополнительную) индексацию пенсий в 2016 году провести невозможно. Отмечалось также, что необходимые средства для разовой выплаты 5 тыс. рублей были предусмотрены.