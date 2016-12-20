Калуга, 20 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Калужской области активисты Общероссийского народного фронта установили факт неэффективного использования ранее закупленного в регионе комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на базе автомобиля. Так называемый «буктрейлер» в 2012 году обошелся бюджету почти в 6 млн рублей, заявил 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Светлана Ячкула.

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Между тем, проект КИБО, предусматривающий доступ к интернету с помощью спутниковых технологий для жителей отдаленных территорий, где отсутствует покрытие сотовых и других наземных сетей связи, был инициирован при участии Министерства культуры РФ.

Изначально планировалось, что библиотека на колесах будет ежедневно курсировать по заранее намеченному маршруту, открывая богатый информационный мир для калужан, проживающих в малых населенных пунктах.

«На деле однако получилось совсем по-другому: дорогостоящее оборудование, по сути, превратилось в «золотые консервы». В настоящее время автобиблиотека используется лишь эпизодически для участия в различных творческих и праздничных мероприятиях, а вот свою главную функцию — информирование и просвещение деревенских жителей — не выполняет. При этом первые годы после приезда КИБО в Калугу этот комплекс вообще простаивал», — подчеркнула Светлана Ячкула.