Киев, 20 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала внефракционным депутатом: об ее исключении из фракции «Батькивщина» объявил 20 декабря спикер Рады Андрей Парубий.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Он уточнил, что решение об исключении Савченко из фракции было принято на заседании депутатов 16 декабря. Савченко исключена за «деятельность, несовместимую с программой и принципами деятельности партии и фракции в Верховной раде Украины», уточнил Парубий.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко критически отнесся к переговорам Савченко с лидерами ДНР и ЛНР об обмене пленными, отметив, что «такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране». Парламентская фракция «Батькивщина» отреагировала на встречу Савченко с руководством ДНР и ЛНР тем, что исключила депутата Надежду Савченко из своих рядов.

7 декабря Надежда Савченко неофициально посетила Минск и провела встречу с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Позднее она сообщила журналистам, что речь на встрече шла об обмене пленными «всех на всех».