Берлин, 20 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала происшествие в центре Берлина, где грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке, терактом, сообщает Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

По ее словам, следует исходить из того, что «это был теракт». Об этом свидетельствует имеющаяся информация.

Также Меркель поблагодарила врачей, пожарных и полицейских за помощь пострадавшим на ярмарке и пообещала привлечь к ответственности всех причастных к трагедии.

Ранее о том, что трагедия в центре Берлина — это теракт, заявило министерство внутренних дел страны.