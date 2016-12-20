Воронеж, 20 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Продолжение мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» студия анимации Wizart Animation намерена снять уже в марте-апреле 2017 года. Об этом говорилось 20 декабря на встрече губернатора Алексея Гордеева с генеральным директором компании Юрием Москвиным и исполнительным продюсером Владимиром Николаевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из м/ф «Волки и овцы: бееезумное превращение». Реж. Максим Волков, Андрей Галат. 2016. Россия Анимация

Как отмечалось на встрече, главным итогом работы студии в этом году стал выпуск двух полнометражных анимационных фильмов — «Волки и овцы» и «Снежная Королева 3: Огонь и Лёд». Последний выходит в прокат 29 декабря — одновременно в России, странах Прибалтики, Южной Корее, Польше, Румынии, Болгарии, на Кипре, в ОАЭ и Турции.

В настоящее время специалисты студии вплотную приступают к работе над продолжением «Котенка с улицы Лизюкова»: фильм будет готов в марте-апреле будущего года.

На встрече с губернатором также обсуждался вопрос создания «Дома Анимации Воронежской области». Юрий Москвин и Владимир Николаев рассказали Алексею Гордееву, что определились с местом под строительство комплекса зданий. Из всех рассматриваемых вариантов лучшим стал участок на Петровской набережной — он удобен с точки зрения транспортной доступности, туристической привлекательности и близости к Дворцу творчества детей и молодежи, поскольку Wizart Animation планирует осуществлять на своей площадке образовательную программу.

Предполагается, что в Доме анимации разместятся музей и общежитие. Сюда же переедет и сама студия, так как на прежнем месте ей становится тесно — на сегодняшний день в компании работает уже около 300 человек.

Алексей Гордеев выбор поддержал и пообещал оказать необходимое содействие в реализации проекта.