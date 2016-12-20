Лондон, 20 декабря, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Представители полиции Лондона заявили, что планы по обеспечению безопасности общественных мероприятий в течение праздничного периода будут пересмотрены после того, как в Анкаре погиб посол России, а в Берлине была совершена атака на рождественскую ярмарку, сообщает 20 декабря Reuters.

Phil Long Полиция Лондона

«Полиция Лондона имеет подробные планы по защите общественных мероприятий на период Рождества и Нового года», — говорится в заявлении полиции Лондона.

«В качестве меры предосторожности, мы пересмотрим наши планы после известий о нападениях за рубежом. В настоящий момент мы уже выполняем эту работу, в связи с ужасными инцидентами в Берлине и Анкаре, случившимися прошлой ночью», — заявили представители полиции Лондона.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере 12 человек, ещё около 50 человек пострадали. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.

Посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийца, по некоторым данным ранее служивший в турецкой полиции, был застрелен в ходе спецоперации по его нейтрализации.