Москва, 20 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. На проспекте Мира в Москве в ДТП попали три легковых автомобиля. Виновник происшествия — водитель одной из машин — умер во время езды. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

ionasnicolae Водитель автомобиля

Автомобиль, которым управлял мужчина, потерял управление и столкнулся с двумя другими. Выяснилось, что во время движения водителю стало плохо, он потерял сознание, а к моменту прибытия скорой помощи этот человек скончался.

Диагноз не назван. Установлено, что автомобили, попавшие в ДТП, получили повреждения, а другие участники аварии не пострадали. В результате ДТП в этом районе Москвы образовались пробки.

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