Ярославль, 20 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Общественное движение в защиту Петропавловского парка учреждено в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ставшая руководителем новой организации Елена Богданова.

Елена Богданова Пикет в защиту Петропавловского парка

Участники движения борются в первую очередь против планируемой застройки парка 18 века. Его территория сдана в аренду Росимуществом ООО «Гилси» для реконструкции и нового строительства, однако градозащитники полагают, что речь идет не о восстановлении, а именно о застройке. В течение 10 лет аренды арендатор не предпринял попыток реставрировать руинированные здания или очистить пруды, в итоге парк приходит в упадок. Непосредственным поводом к созданию движения стала активизация застройщика в судах.

«На территории парка есть стадион, который потихоньку пытаются снести с целью последующей коттеджной застройки. Мы долго выясняли, как муниципальная земля оказалась в аренде у фирмы-потенциального застройщика, и даже прокуратура внесла представление мэрии Ярославля», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM предысторию вопроса Елена Богданова.

Надзорный орган требовал вернуть все в муниципальную собственность. Прежний и.о. мэра Алексей Малютин после общественных слушаний, которые общественники летом 2016 года выиграли у застройщика, их поддержал. Тогда фирма-застройщик «Гилси» потребовала внести изменения в генплан Ярославля. Предполагалось перевести часть парка из зоны рекреации и зоны открытых спортивных площадок в общественно-жилую зону. Однако этого застройщику сделать пока не удалось и он оспаривает нормы Генплана в суде.

«И вот теперь выяснилось, что 6 декабря 2016 года Арбитражный суд решил, что мэрия утратила право собственности на стадион и трибуны. Путь к застройке открыт, и чтобы ее остановить, нужно широкое общественное движение. Люди самоорганизовались, мы ходили в Правительство области и вопрос о парке обещали рассмотреть», — пояснила лидер общественного движения в защиту Петропавловского парка Елена Богданова.

Одним из первых действий защитников стало обращение к Владимиру Путину с требованием не допустить застройки парка.