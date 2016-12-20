Москва, 20 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Подводя итоги осенней сессии, которая была первой для депутатов Государственной думы VII созыва, секретарь Генерального совета, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов отметил, что кардинально изменился формат работы депутатского корпуса.

Kremlin.ru Сергей Неверов

«Инициированные «Единой Россией» поправки в регламент Думы были поддержаны другими фракциями, но в первую очередь, отражают позицию граждан страны: законопроекты должны быть качественно проработаны, а депутаты должны находиться на своем рабочем месте», — сказал Сергей Неверов, выступая на выездном заседании фракции «Единой России».

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«Единая Россия» задала принципиально новый формат работы в регионах, отметил он: «В первую очередь, встречи с людьми, личные приемы, встречи с партийным активом в районах, поселениях своих регионов. Со своей стороны партийные структуры (региональные исполкомы) нацелены на то, чтобы оказать содействие депутатскому корпусу по организации своей работы на региональной неделе». При этом Неверов подчеркнул, что, несмотря на то, что 21 декабря состоится последнее в этой сессии заседание, депутатам фракции еще предстоит работа в регионах: «Так что о каникулах новогодних говорить рано».

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Что же касается планов работы партии на 2017 г., Неверов напомнил, что благодаря работе над бюджетом, удалось запустить несколько приоритетных партийных проектов, которые были обозначены в Предвыборной программе. Это продолжение проекта строительства новых школ, благоустройство общественных пространств, в том числе, дворовых территорий (проект «Наш двор» и проект «Парки малых городов»), проекты «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

«Будут созданы общественные советы, прошу депутатов активно подключиться к этому, чтобы вы понимали какой двор, какая школа, какой театр попадает в программу, чтобы у вас была обратная связь: качественно ли ведутся работы, не срывают ли сроки, понятны ли и прозрачны ли принципы отбора проектов, — обратил внимание депутатов заместитель председателя Думы. — Обратная связь очень важна, это подчеркнул в своем Послании президент. Такую работу предстоит провести партии в наступающем 2017 году».