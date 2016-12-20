Иркутск, 20 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Иркутской области, где от отравления «Боярышником» погибли уже более 50 человек, будет введен запрет на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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«Основное предложение, которое я поддерживаю, — ввести запрет на торговлю спиртосодержащей жидкости «Боярышник» на региональном уровне. Я обращаюсь к структурам МВД: нужно предпринять все меры для изъятия суррогатов из розничной торговли и для прикрытия всех нелегальных цехов по производству фальсификатов. Считаю, что в связи с введением режима ЧС, полиция и Роспотребнадзор региона должны ужесточить проверки торговых точек, чтобы пресечь торговлю подобной спиртосодержащей продукцией. В связи с наступлением новогодних праздников такие проверки должны пройти по всей области, особенно в отдаленных территориях», — заявил губернатор.

По его словам, эту трагедию «можно было бы предупредить». По данным областного правительства, на сегодняшний день 30% нелегального алкогольного рынка составляют различные настойки: «Не факт, что все они сделаны в заводских условиях с соблюдением контроля качества».

Чтобы контролировать продажу таких настоек, нужны изменения в федеральном законодательстве, считает Левченко: «Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в апреле текущего года обращалась в министерство промышленности и торговли Российской Федерации с предложением инициировать вопрос по введению запрета на продажу спиртосодержащей жидкости с экстрактом боярышника. Как ответили из федерального органа, данная информация будет учтена при внесении изменений в соответствующее законодательство. Уверен, что теперь этот процесс пойдет быстрее».

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алексей Пережогин рассказал, что сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами проверили ряд торговых точек и выяснили, что там продавались спиртосодержащие жидкости.

Кроме того, проверкам подверглись мелкооптовые и розничные рынки: выявлено 1700 единиц продукции с надписью «Боярышник», 25 коробок средства «Чистый С». Вся продукция изъята и арестована. Рейды продолжаются.

Отчитался о проделанной работе и министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. По последним данным, в стационарах медучреждений Иркутска находятся 27 человек. В больницах скончались 28 отравившихся. Еще 24 человека, по информации бюро судебно-медицинской экспертизы, погибли на дому с подозрением на отравление спиртосодержащим средством.

Министр подчеркнул, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Пациенты находятся в медсанчасти ИАПО и в городских клинических больницах №№ 8, 3, 10, 1. В состояние готовности приведена Областная клиническая больница.

В Иркутске проверками охвачено 90% торговых точек, и во всех выявлено спиртосодержащие средства «ВитаСет», «Чистый С» и «Боярышник», отметил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по региону Василий Алексеев. Изъято 10 тонн продукции, назначена экспертиза. Есть информация, что такая продукция распространена по всей Иркутской области.

В ходе КЧС губернатор дал поручение министерству имущественных отношений и муниципалитетам региона отработать схему проверки киосков, ведущих продажу непищевых спиртосодежащих средств. Уточняется, что при необходимости с владельцами торговых точек можно расторгать договор аренды земельных участков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по последним данным, в Иркутске от отравления «Боярышником» скончались уже 54 человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), передано в Главное следственное управление СК России.

Сотрудники полиции обнаружили уже второй цех по производству контрафактной спиртосодержащей продукции — на территории бывшего молокозавода в городе Шелехов. Ранее был обнаружен цех в садоводческом товариществе в Ленинском районе.