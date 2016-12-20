Чебоксары, 20 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Чувашии после наступления морозов замёрзли насмерть пять человек. По фактам обнаружения трупов проводятся доследственные проверки, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Сегодня, 20 декабря, в правоохранительные органы поступило сообщение о двух найденных телах. Утром во дворе домохозяйства в одном из сёл Шумерлинского района было обнаружено тело 58-летней сельчанки, проживавшей на соседней улице. Тело женщины обнаружили домовладельцы. Как следует из материалов проверки, накануне женщина была на поминках. Устанавливается, каким образом она оказалась в чужом доме. Примерно в это же время в одной из деревень в Чебоксарском районе на тропинке в 200-х метрах от дома было обнаружено тело 65-летнего сельчанина. Он проживал с женой, ушел накануне вечером, и ночевать домой не вернулся.

«По предварительным данным, они скончались в результате общего переохлаждения организма. Телесных повреждений нет. Следователи в настоящее время проверяют информацию, о том, что погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Олег Дмитриев.

17 декабря в Чувашии из-за переохлаждения организма скончались три человека. В Чебоксарах по Марпосадскому шоссе около автопарковки было обнаружено тело 53-летнего горожанина, а на территории парка имени 500-летия — труп 68-летней женщины. В Вурнарском районе скончалась 60-летняя жительница одной из деревень: её тело было обнаружено в неотапливаемых сенях жилого дома односельчанина. По данному факту следственными органами проводятся доследственные проверки.

В настоящее время в Чувашии температура достигает — 27 градусов мороза. В Чебоксарах в начальных классах отменены занятия.