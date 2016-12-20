Москва, 20 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Совфеде осудили депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который назвал «героем» убийцу посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Про Парасюка могу сказать только одно — недочеловек, и все: точка. Он и раньше действовал в том же духе. Например, прилюдно надругался над российским флагом во Львове», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Но молчат другие депутаты Верховной Рады, высшие должностные лица, включая президента Петра Порошенко. Ни слова соболезнования в адрес семьи российского посла Андрея Карлова, не говоря уже об осуждении Парасюка», — возмущен он.

«Это какое-то коллективное помешательство на почве русофобии. Под ее нож пошли даже элементарные человеческие чувства», — сказал Клинцевич.