Вильнюс, 20 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте от имени всех жителей страны сегодня, 20 декабря, выразила соболезнования президенту Германии Йоахиму Гауку «в связи с жестоким нападением на невинных людей в Берлине». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, текст соболезнования опубликован на сайте главы Литвы.

Kapeksas Даля Грибаускайте

По словам президента, этот террористический акт, омрачивший праздники всем жителям Германии, не может быть ничем оправдан. Глава страны подчеркнула, что Литва строго осуждает этот террористический акт и выражает солидарность с народом Германии. Президент пожелала силы духа семьям и близким жертв теракта, сплоченности и единства всем жителям Берлина и Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция задержала мигранта по подозрению в причастности к наезду на посетителей рождественской ярмарки. Он прибыл в Германию в феврале в качестве беженца либо из Афганистана, либо из Пакистана. Подозреваемый задержан приблизительно в двух километрах от места происшествия.