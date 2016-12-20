Москва, 20 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала военной операции в Сирии совершили более 30 тыс. вылетов и поразили свыше 60 тыс. военных объектов. Об этом, как передает RT, заявил начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Павел Кураченко на научно-технической конференции вневедомственного экспертного совета по вопросам воздушно-космической сферы.

Mil.ru Боевой вылет

«По состоянию на 20 декабря текущего года Воздушно-космическими силами выполнено более 30 тысяч боевых вылетов, — сказал Кураченко. — Поражено свыше 62 тыс. военных объектов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день боевые самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.

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