Москва, 20 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Если разрешить свободный оборот криптовалют, он будет особенно активно развиваться в России из жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и дороговизны денег в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил представитель Следственного комитета (СК РФ) Георгий Смирнов, выступая на «круглом столе» в Госдуме, посвященном криптовалютам.

BTC Keychain Криптовалюта

«Следственный комитет выступает за запрет, что уже установлено Конституцией, денежных суррогатов, и введение уголовной ответственности», — сказал он.

«Если мы дадим свободу обороту криптовалют в качестве денежных средств, естественно, он будет более выгоден для потребителей, быстро займет свою нишу и вытеснит легальные денежные средства, тем более что ЦБ в настоящее время проводит такую жесткую денежно-кредитную политику», — отметил представитель СК.

«Деньги у нас легальные дорогие, и более дешевые деньги всегда будут востребованы в России — ведь если взять Европу, там в некоторых странах есть отрицательные ставки, и деньги не столько дороги, и возможно, там не будет настолько развита криптовалюта, как в нашей стране», — предположил Смирнов.

В России стране риски введения криптовалюты в качестве платежного средства с учетом того, что деньги дороги, гораздо выше, чем в других странах, считает представитель СК.

При этом Смирнов признал перспективность развития технологии блокчейна и подчеркнул, что многие банки хотят использовать ее в межбанковских расчетах.